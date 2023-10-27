Теперь жители Карелии могут записаться к врачу через госпаблик

Мини-приложение работает на официальных страницах медучреждений в соцсети.

Мини-приложение «Госуслуги» в социальной сети «ВКонтакте» расширило список услуг. На прием к врачу стало возможно записаться в сообществах больниц и поликлиник. Соответствующий виджет установили уже 82% официальных сообществ учреждений здравоохранения Карелии — это 23 страницы.

Внедрение виджета координировал «Диалог» — головная организация Центров управления регионами. О пользе виджета на страницах сообществ учреждений сферы медицины рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев:

«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения. Сегодня официальные страницы учреждений — это не только важный канал коммуникаций, из которого люди узнают новости больниц, поликлиник и получают ответы на вопросы, но и площадка для предоставления востребованных сервисов, как, например, мини-приложение «Запись к врачу». Оно позволяет экономить время как пациентов, которые могут получить талон к доктору в несколько кликов, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не требуется вручную оформлять записи пациентов. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек».

Новая функция доступна на мобильных устройствах. Для получения услуги необходимо перейти в официальный паблик учреждения, которое ведет прием пациентов, например, в сообщество больницы или поликлиники. Далее выбрать виджет «Запись к врачу»» и авторизоваться.

Сервис позволяет записать себя, своего ребенка или другого человека к врачу, проверить данные полиса обязательного медицинского страхования и информацию о созданных записях к врачу, при необходимости можно отменить или добавить талон в календарь. Услуга действует в медицинских организациях, к которым прикреплен пользователь.

«Соцсеть «ВКонтакте» внедряет большое количество обновлений, востребованных нашей аудиторией. Мы развиваем платформу VK Mini Apps, где бизнес и социальные организации могут создать собственный сервис, удобный людям. Такими сервисами уже пользуются больше 40 млн человек. Мини-приложение «Здоровье» позволяет, не выходя из соцсети, записаться на прием к врачу, что максимально удобно для пользователей», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Также официальные страницы школ и детских садов во «ВКонтакте» начали размещать мини-приложение для записи ребенка в кружок или секцию от «Госуслуг».