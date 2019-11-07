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Новости. Погода
12:54, 07 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС

Тепло надолго вернется в Карелию

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Снег и лед растает на территории республики в ближайшие дни, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"С 9 ноября ждем повышение температуры до положительных температур, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - По южным районам дневная температура составит +2…+6 градусов. Ночью тоже будет от плюса к минусу колебаться температура. Все растает".

По словам синоптиков, вторая декада ноября до 20 числа в Карелии будет теплой.

"С юга идут теплые массы, - отметили в Гидромецентре. – Будет тепло. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода будет неустойчивой, но теплой. Ветер умереный южный".

Лишь Крайний Север, Лоухский район, может остаться в небольшой минусе, отметили синоптики.

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Комментарии

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