Тепло надолго вернется в Карелию

Снег и лед растает на территории республики в ближайшие дни, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"С 9 ноября ждем повышение температуры до положительных температур, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - По южным районам дневная температура составит +2…+6 градусов. Ночью тоже будет от плюса к минусу колебаться температура. Все растает".

По словам синоптиков, вторая декада ноября до 20 числа в Карелии будет теплой.

"С юга идут теплые массы, - отметили в Гидромецентре. – Будет тепло. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Погода будет неустойчивой, но теплой. Ветер умереный южный".

Лишь Крайний Север, Лоухский район, может остаться в небольшой минусе, отметили синоптики.