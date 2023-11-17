Тепло вернулось после аварии в десятки домов Петрозаводска

Жителям Октябрьского района, оставшимся 19 ноября без отопления и горячей воды, ночью вернули блага цивилизации.

Горячая вода и тепло вернулись в дома на нескольких улицах Петрозаводска примерно в 1.00 ночи 20 ноября. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение вернулось в дома по улицам Калевалы, Мелентьевой, Кутузова, Ведлозерской, Достоевского, Инженерной, Краснодонцев, а также Октябрьском проспекте.

Напомним, часть домов осталась в результате аварии без тепла 19 ноября в районе 12 часов дня, еще часть — около 17.00 Всего ремонтники вернули горячую воду в 34 дома.