Теплый ноябрь пообещали жителям Карелии

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России.

Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики, сообщает "Российская газета".



Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

Выше нормы более чем на один градус и более может быть на севере – в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.



Тем, кто собирается отдохнуть в Краснодарском крае и в южной части Крыма, стоит учесть, что там будет прохладней обычного.