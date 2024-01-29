Тюремщики Карелии зовут женщин на службу

В исправительной колонии №7 нужны сотрудники и сотрудницы отделов охраны и безопасности.

Руководители сегежской ИК-7 набирают кандидатов и кандидаток для службы в отделах охраны и безопасности.



«Достойная зарплата от 35 тысяч рублей и выше; льготная выслуга выхода на пенсию - год за полтора; полный соцпакет; обеспечение обмундированием; основной отпуск 65 суток и дни на дорогу к месту отдыха; ежегодная материальная помощь от 15 тысяч + премии; оплата проезда к месту отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи ежегодно; возможность получить высшее образование в вузах ФСИН», — говорится в объявлении.



По всем вопросам обращаться по телефонам УФСИН Карелии: +7 911-402-19-22, +7 921-466-03-45, +7 911-429-29-12.