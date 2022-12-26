Трамваи собираются запустить в одном из райцентров Карелии

В Сортавале ведутся работы по организации трамвайной линии, которая должна связать железнодорожный посёлок с причалами, откуда метеоры отправляются на Валаам.

Об этом сообщили РБК Карелия в администрации города.

Новые железнодорожные пути уже уложили, теперь их нужно довести до нормативного состояния. Кроме того, планируется построить платформу для посадки и высадки пассажиров.



Маршрут трамвая должен включить в себя несколько остановочных платформ Сортавала-центр, ул. Гагарина, ул. Садовая и ул. Бондарева.



Как рассказывал РБК Карелия мэр города Сергей Крупин, для жителей города проезд будет бесплатным, так как для местного населения в черте города на железнодорожном транспорте не предусмотрена тарификация. Для туристов стоимость проезда может составить не более 100 рублей. Подвижной состав на маршруте будет состоять из одного вагона с двумя кабинами, чтобы следовать в прямом и обратном направлении без дополнительных разворотов. Транспорт будет работать на аккумуляторах и не зависеть от электроснабжения. Ожидается, что маршрут будет востребован у туристов, следующих к транспортному хабу на улице Валаамской, где расположен причал для метеоров, кораблей, автобусная станция.

Запустить трамваи собирались к Новому году, но перенесли на 2023 год.