Трассу «Кола» перекрыли из-за снегопада

В Мурманской области на трассе Р-21 временно закрыто движение всех видов транспорта, сообщили Упрдор «Кола».

В связи с неудовлетворительными метеорологическими условиями (плохая видимость из-за сильного снегопада, сопровождаемого ветром) сегодня, 17 января, с 05:15 на участке км 1408 — км 1510 автодороги Р-21 «Кола» закрыто движение всех видов транспортных средств.

Непогоду можно переждать на специальных автостоянках на 1428 км, 1484 км, 1501 км, 1531 км, или воспользоваться объездным маршрутом по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель.

В Упрдоре «Кола» просят водителей быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов передвижения.