10:30, 12 Июня 2018
Тренер сборной России вошел в пятерку самых дорогих специалистов Чемпионата мира
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Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов попал в ТОП самых высокооплачиваемых специалистов на ЧМ-2018.
Станислав Черчесов получает 2,5 млн евро в год. Больше него, по информации Championat.com, зарабатывают только четверо: главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв – 3,8 млн евро, второе-третье места делят Тите (сборная Бразилии) и Дидье Дешам (сборная Франции) – 3,4 млн евро, на четвёртом — Хулен Лопетеги (сборная Испании) – 2,9 млн евро.
Очевидно, речь идет о зарплатах без учёта вычета налогов, отмечает издание.
Сколько стоит сборная России? Какие зарплаты получают ее игроки? Читайте подробности.
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