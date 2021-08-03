Трое пассажиров и водитель пострадали в ДТП с маршруткой

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Петрозаводске пострадали четверо человек.

Авария произошла четвертого августа в Петрозаводске на Суоярвской улице.

В 10:22 водитель автомобиля «Škoda Octavia», двигаясь во встречном направлении по дороге с односторонним движением, столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

По данным ГИБДД Карелии, в результате аварии пострадали 68-летний водитель «Škoda», а также три пассажира автобуса (39-летний мужчина, две женщины 63 и 66 лет).

Ранее были опубликованы фото и видео с места аварии.