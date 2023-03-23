Троих детей и взрослых спасли из огня в районе Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

В Медвежьегорске произошел пожар в жилом одноэтажном доме — спасено шесть человек, трое из которых дети, сообщили в МЧС Карелии.

В четверг, 23 марта, в 11.15 на улице Дорофеева в Медвежьегорске произошел пожар в одноэтажном 5-квартирном жилом доме.

Прибывшие на место происшествия 9 пожарных вывели из огня шестерых человек, трое из которых — дети.

В результате пожара огнем повреждены в одной из квартир выгорела кухня и прихожая на площади 14 кв. м.

Причины пожара устанавливаются.