Троих детей и взрослых спасли из огня в районе Карелии

В Медвежьегорске произошел пожар в жилом одноэтажном доме — спасено шесть человек, трое из которых дети, сообщили в МЧС Карелии.
В четверг, 23 марта, в 11.15 на улице Дорофеева в Медвежьегорске произошел пожар в одноэтажном 5-квартирном жилом доме.
Прибывшие на место происшествия 9 пожарных вывели из огня шестерых человек, трое из которых — дети.
В результате пожара огнем повреждены в одной из квартир выгорела кухня и прихожая на площади 14 кв. м.
Причины пожара устанавливаются.
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