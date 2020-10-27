890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона, чтобы избавиться от рекламы
27.10.2020 19:40
Пенсионный фонд подсчитал, когда выходить на пенсию жителям Карелии, дожившим до 50 и 55 лет 6
27.10.2020 15:05
В Петрозаводске ищут молодых людей, повредивших автомобиль во время драки на улице (ВИДЕО) 4
27.10.2020 13:36
Полицейские Карелии задержали на трассе автомобиль с сотнями тысяч фальшивых рублей (ВИДЕО) 2
27.10.2020 14:11
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам 17
27.10.2020 16:13

Центр онкореабилитации планируют открыть на базе районной больницы в Карелии

Новости. Общество
12:26, 28 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о перспективах развития Сортавальской ЦРБ.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в следующем году в Сортавальской ЦРБ будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи, и жители района смогут пройти обследование на современном диагностическом оборудовании или лечение, не выезжая в Петрозаводск.

"Есть планы и на более далекую перспективу. Сейчас в Карелии никто не занимается на системной основе реабилитацией онкологических пациентов. А она необходима. Поэтому руководство учреждения вместе с Минздравом прорабатывают вопрос создания Центра онкореабилитации", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, в Сортавальской ЦРБ, как и в других наших больницах, особенно в сельской местности, не хватает специалистов. Однако здесь удалось за короткое время привлечь 15 специалистов. Как утверждает Минздрав, такого еще не было ни в одном из районов.

"В больнице работают врачи из Воронежа, Рязани, Липецка. Также как и они, в этом году приехал врач из Оренбургской области, Жангельды Тасбулатович Нагуманов. Дома осталась его жена, тоже медик, и две дочки – ждут, когда глава семейства решит жилищный вопрос, чтобы приехать к нему. Обязательно поможем", - сообщил Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 5
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»