Центр онкореабилитации планируют открыть на базе районной больницы в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о перспективах развития Сортавальской ЦРБ.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в следующем году в Сортавальской ЦРБ будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи, и жители района смогут пройти обследование на современном диагностическом оборудовании или лечение, не выезжая в Петрозаводск.

"Есть планы и на более далекую перспективу. Сейчас в Карелии никто не занимается на системной основе реабилитацией онкологических пациентов. А она необходима. Поэтому руководство учреждения вместе с Минздравом прорабатывают вопрос создания Центра онкореабилитации", - пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, в Сортавальской ЦРБ, как и в других наших больницах, особенно в сельской местности, не хватает специалистов. Однако здесь удалось за короткое время привлечь 15 специалистов. Как утверждает Минздрав, такого еще не было ни в одном из районов.

"В больнице работают врачи из Воронежа, Рязани, Липецка. Также как и они, в этом году приехал врач из Оренбургской области, Жангельды Тасбулатович Нагуманов. Дома осталась его жена, тоже медик, и две дочки – ждут, когда глава семейства решит жилищный вопрос, чтобы приехать к нему. Обязательно поможем", - сообщил Парфенчиков.