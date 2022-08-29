Центр занятости в Карелии сделал безработного предпринимателем

Безработный из Пудожа открыл бизнес по изготовлению печей и каминов, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Михаил Юрчак печным делом занимается более 20 лет. В 2019 году прошел обучение на курсах повышения квалификации печников, получил 3 разряд.

После того, как пудожанин Михаил Юрчак остался без работы, он решил профессионально заняться своим любимым делом − изготовлением печей каминов. С заказами у него проблем нет, потому что в поселке Бочилово в каждом доме есть печка. К тому же люди строят новые дома и хотят, чтобы в доме была печь или камин.

Михаил говорит, что от знакомых узнал, что через службу занятости можно получить поддержку на открытие своего дела.

«Потом прочитал об историях успехов в соцсетях, — рассказывает печник. — Встал на учет в центр занятости, написал бизнес-план. После того как бизнес-план был одобрен, зарегистрировал предпринимательскую деятельность и стал самозанятым. Теперь могу открыто размещать рекламу своих услуг, заключать договора. На деньги, которые получил от службы занятости, обновил инструмент для работы».

За последние 5 лет в Пудожском районе 120 бывших безработных открыли собственное дело. Предприниматели занялись предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты, ремонтом компьютеров, производством кондитерских изделий, строительством жилых и нежилых зданий, предоставлением мест для временного проживания, деятельностью автомобильного грузового транспорта, разведением овец и коз.

Только в этом году 50 безработных граждан организовали бизнес в Пудожском районе.

За информацией обращаться в агентства занятости по месту жительства.