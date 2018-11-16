Цены на бензин в Петрозаводске стабилизировались

Стоимость бензина всех марок в Петрозаводске остается неизменной с начала ноября, когда все крупные российские нефтяные компании подписали в соглашение с правительством России о стабилизации цен на нефтепродукты.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата за 12 ноября.

Средняя цена на бензин АИ-92 зафиксировалась на отметке 41 рубль 40 копеек за литр, АИ-95 – 44 рубля 97 копеек, АИ-98 – 49 рублей 10 копеек.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,4% - до 47 рублей 37 копеек за литр.

Все крупные российские нефтяные компании подписали в период с 7 по 10 ноября соглашение с правительством России о стабилизации цен на нефтепродукты.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

Подробнее о стабилизации цен на топливо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".