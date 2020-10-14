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Цены на гостиницы и аренду квартир в Карелии выросли во время туристического бума

Новости. Общество
14:34, 15 Октября 2020
фото: pixabay
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Резкое увеличение туристического потока в Карелию минувшим летом сопровождалось ростом цен на услуги по размещению туристов.

Такую причину назвало региональное Отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации — Национальный банк по Республике Карелия.

"Возросшая привлекательность республики для российских туристов в условиях сохранения запрета на въезд в ряд стран способствовала повышению годовых темпов роста цен на проживание в гостиницах и удорожанию аренды квартир у частных лиц", - пояснили в Нацбанке.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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