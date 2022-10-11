Цены на основные продукты питания в Карелии снова пошли в рост после долгого снижения

Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии выросла в октябре — впервые за последние полгода.
По данным Карелиястата, продуктовая корзина за месяц подорожала на 1%.
Стоимость набора, в который входит 33 наименования продуктов питания, составила 6216 рублей 54 копейки.
Ранее стоимость продуктовой корзины снижалась каждый месяц.
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