Цены на основные продукты питания в Карелии снова пошли в рост после долгого снижения

Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии выросла в октябре — впервые за последние полгода.

По данным Карелиястата, продуктовая корзина за месяц подорожала на 1%.

Стоимость набора, в который входит 33 наименования продуктов питания, составила 6216 рублей 54 копейки.

Ранее стоимость продуктовой корзины снижалась каждый месяц.