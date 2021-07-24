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ЦИК исключила Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Новости. Политика
16:44, 24 Июля 2021
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение «абсолютно незаконным», а все происходящее - политической местью и расправой.

Центризбирком сегодня принял решение об исключении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК.

В сообщении ЦИК указано, что решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

Заявление о том, что кандидат, занявший второе место на президентских выборах 2018 года, владеет офшорной компанией Bontro в Белизе и не указал ее в декларации, подала в ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина.

В четверг 22 июля рабочая группа ЦИК рассмотрела ее обращение за закрытыми дверями и отказала Грудининой. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на члена комиссии, на заседании присутствовали лишь представители кандидата, а к заявлению его экс-супруги никаких подтверждающих документов не прилагалось.

Однако затем в ЦИК поступила "информация из Генпрокуратуры" о том, что Грудинин не избавился от зарубежных активов, вопреки требованиям законодательства, говорилось в проекте постановления Центризбиркома, распространенном агентством ТАСС еще до его принятия.

"Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет", - заявил Грудинин на заседании ЦИК в субботу, передает Интерфакс.

"Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение", - добавил Грудинин.

Несмотря на его заверения, Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ. Остальных 344 кандидатов ЦИК на том же заседании зарегистрировал, сообщает ТАСС.

В защиту Павла Грудинина выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Во время заседания в ЦИК Зюганов сказал, что в КПРФ категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка. По его словам, если подобное решение будет принято, то оно будет «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным».

«На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того или иного кандидата, вопрос решается принципа - в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?», - отметил Зюганов.

Позднее Зюганов назвал случившееся «политической местью» и «политической расправой».

Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома. Он также добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать иск и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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Комментарии

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Zim
2021-07-24 18:52:21
Интересно, а Явлинский, как и в случае с Навальным, пнет Грудинина? Сделает заявление: «Избиратели Грудинина, прошу вас за «Яблоко» не голосовать»?
Старик
2021-07-24 18:51:33
У Димона вилла в Италии,вы знаете и молчите,вот за это и будете получать.Надаговаривались.
Вася
2021-07-24 18:15:32
отделался лёгким испугом.
Изя
2021-07-24 18:34:06
Вася,
Вася
2021-07-24 18:04:14
Едящие всполошились и начали отчаянно кусатся
Вася
2021-07-24 18:02:30
Это как ходорковкий с новальным,
Зиновий
2021-07-24 17:57:55
Вот "удивительно"!? Неужели найдётся какой нибудь не далёкий ,который подумал бы что его зарегистрируюсь!? Ну смешно, тем более что был и сейчас гораздо популярней "некоторых", Счетов за границей у него , конечно, нет,но помочь открыть их смогли бы разные "жирики" и другие шестёрки властей, их хватает....
Жаль , что даже на таком уровне у нас всё в полном .....
"Выборы"!?
сашка
2021-07-24 17:12:10
Шах и мат местечковым комсомольцам.
кир
2021-07-24 17:00:26
Пофиг ваши разборки. Выборы в России - это порнография. Люди совсем не способны выбирать. Только назначать надо.
Off
2021-07-24 17:16:38
кир, кирка у тебя передозировка..снижай темп . Так можно иноагентом стать . :)
кир
2021-07-24 17:42:57
Off, всё дома сидишь. Иди погуляй. Слова мудреные говоришь. Ты в порядке?
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