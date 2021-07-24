ЦИК исключила Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение «абсолютно незаконным», а все происходящее - политической местью и расправой.

Центризбирком сегодня принял решение об исключении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК.



В сообщении ЦИК указано, что решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

Заявление о том, что кандидат, занявший второе место на президентских выборах 2018 года, владеет офшорной компанией Bontro в Белизе и не указал ее в декларации, подала в ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина.



В четверг 22 июля рабочая группа ЦИК рассмотрела ее обращение за закрытыми дверями и отказала Грудининой. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на члена комиссии, на заседании присутствовали лишь представители кандидата, а к заявлению его экс-супруги никаких подтверждающих документов не прилагалось.



Однако затем в ЦИК поступила "информация из Генпрокуратуры" о том, что Грудинин не избавился от зарубежных активов, вопреки требованиям законодательства, говорилось в проекте постановления Центризбиркома, распространенном агентством ТАСС еще до его принятия.



"Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет", - заявил Грудинин на заседании ЦИК в субботу, передает Интерфакс.



"Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение", - добавил Грудинин.

Несмотря на его заверения, Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ. Остальных 344 кандидатов ЦИК на том же заседании зарегистрировал, сообщает ТАСС.



В защиту Павла Грудинина выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Во время заседания в ЦИК Зюганов сказал, что в КПРФ категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка. По его словам, если подобное решение будет принято, то оно будет «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным».

«На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того или иного кандидата, вопрос решается принципа - в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?», - отметил Зюганов.

Позднее Зюганов назвал случившееся «политической местью» и «политической расправой».



Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома. Он также добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать иск и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).