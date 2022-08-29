ЦИК Карелии объяснил, как проголосовать на выборах губернатора, не выходя из дома

Центризбиком Карелии дал разъяснения, что делать избирателям, если они не смогут выйти из дома на выборах главы республики в дни голосования 9, 10 и 11 сентября.

Для голосования на дому нужны уважительные причины, например, состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком.

Для того, чтобы проголосовать на дому, избирателю надо подать письменное заявление или устно обратиться в участковую комиссию по месту регистрации. Это необходимо сделать до 14 часов 11 сентября 2022 года. Кроме того, можно написать заявление через портал «Госуслуги» не позднее полуночи часов 5 сентября.

Члены участковой комиссии придут на дом к избирателю 9,10 или 11 сентября.