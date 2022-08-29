ЦИК Карелии утвердила официальные итоги выборов главы республики

Центральная избирательная комиссия Карелии утвердила официальный протокол о результатах выборов главы региона.

Согласно документу, за действующего главу республики Артура Парфенчикова проголосовали 97534 человек, что составляет 69,15% от общего числа избирателей.

«Выборы главы Карелии признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность руководителя ЦИК Карелии постановила считать Артура Олеговича Парфенчикова», — говорится в сообщении Центризбиркома.

Также в протоколе указаны окончательные денные по явке избирателей — в голосовании приняли участие 141053 человека (27,94%).

Кроме того, ЦИК подытожила данные о жалобах и обращениях граждан. С 9 по 11 сентября поступило 14 жалоб и обращений, две из них подтвердились.

«По всем жалобам и обращениям приняты необходимые меры и заявителям даны ответы», — пояснили в ЦИК.