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Турбизнес Карелии при господдержке значительно нарастил число отелей и гостевых домов

Новости. Экономика
12:42, 17 Октября 2023

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В карельском правительстве прошло совещание по подготовке к зимнему туристическому сезону.

На совещании глава региона Артур Парфенчиков дал профильным министерствам ряд поручений, в том числе по презентации Карелии на международной выставке-форуме «Россия».

«В Карелии готовятся к высокому туристическому сезону предстоящей зимой. Количество гостей в республике растет с каждым годом, что не только увеличивает поступления в бюджет, но и в целом положительно влияет на экономику региона», — говорится в пресс-релизе республиканского правительства. 

«Преимущество Карелии как туристического региона — это всесезонность: республика хороша и летом, и зимой. Потенциал зимней туристической Карелии может обеспечить поддержку бизнеса в непростые времена, а также предложить местным жителям интересный досуг», — отметил Парфенчиков.

В 2023 году в Карелии общий номерной фонд увеличен на 1 609 койко-мест. Это обусловлено не только появлением новых объектов размещения, но и выходом из теневого сектора уже действующих.

Увеличить количество объектов в республике удалось, в том числе, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году были открыты глэмпинги «Поморский» в Кемском районе, «Точка притяжения» в Лоухском, «Вереск» в Пудожском, модульный городок «Карлен» в Лахденпохском,  дома «А-фрейм» на территории спа-отеля «Дворцы» в Кондопожском, «Карелия-глэмпинг», модульная гостиница и шатровый комплекс на территории «Ладожской усадьбы» в Сортавальском.



Расширены базы отдыха «Кангас», «Северное сияние», глэмпинг «New Camp» в Пряжинском районе, туристический комплекс «Белые мосты» в Питкярантском, комплекс «Талео Хоум» в Петрозаводске.

Работа по увеличению количества объектов размещения в республике продолжается. Так, например, господдержка из федерального бюджета в Карелию на создание модульных некапитальных средств размещения составит 71,8 млн рублей в 2023 году и 53,5 млн рублей в следующем. Деньги должны потратить на создание отелей и гостевых домов в Прионежском и Сортавальском районах, а также в Костомукше.

Кроме того, в 2023 году в Карелии заработали новые объекты туристского показа и произошла модернизация уже действующих. В мае открылся этно-парк «Гора Сампо» — в новогодний период он будет доступен для туристов и организации праздничных мероприятий, а детей и школьников ждут интерактивные программы с участием карельской волшебницы Лоухи, отмечается в пресс-релизе.

Благодаря инициативе Артура Парфенчикова о субсидиях на создание объектов в этнографическом стиле к зимнему сезону в Пряжинском районе откроется поместье новогоднего волшебника деда Халла. Проект реализует карельский туроператор ООО «КалеваТур». До острова Кижи зимой можно добраться не только на катерах на воздушной подушке из Петрозаводска, но и через Оятевщину с посещением заонежских деревень.

«Современная дорога до Оятевщины значительно упрощает организацию таких программ», — отметили в пресс-службе республиканского правительства. 

На 4 января в Сортавале запланировано открытие нового маршрута на горе Паасо, а также новой железнодорожной платформы на станции Хелюля. Готовится к зиме вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко. Там открылся новый ресторан на 200 мест, работает пространство «Мир Калевалы», гостей ждут северные олени и хаски.

В рамках встречи чиновники обсудили туристические программы и организацию событийных мероприятий. По итогам совещания глава республики дал ряд поручений, в том числе, по проведению Рождественских ярмарок, выделению на эти цели дополнительных средств из регионального бюджета, подготовке катков и лыжных трасс, а также организации зимних праздников для жителей и гостей Карелии.

Календарь мероприятий будет опубликован на новом региональном туристском портале «Легендарная Карелия», а также включен в интерактивную туристическую карту региона на международной выставке-форуме «Россия».

Отметим, международная выставка-форум «Россия» станет самым глобальным мероприятием для продвижения зимней Карелии на туристическом рынке. Так, в рамках выставки 21 декабря запланирован День региона, во время которого состоятся праздничные мероприятия с Талвиукко, а также стратегическая сессия по развитию туризма в республике.

Выставочное пространство Карелии в павильоне ВДНХ оформят с акцентом на туризм и отдых в регионе с возможностью смены декораций в зависимости от времени года.

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