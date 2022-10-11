Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска

Житель Петрозаводска сообщил в Госавтоинспекцию о том, как водитель электрокара с финскими номерами пересек двойную сплошную и проехал на красный свет.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились видеозаписи нарушений водителя за рулем Tesla с финскими номерами на перекрестке Красноармейской и Гоголя.



По словам одного из участников паблика, во второй половине 21 ноября автомобилист пересек двойную сплошную линию и проехал на красный сигнал светофора.



«Если у тебя машина на финских номерах, можешь творить в городе любую дичь», - написал Александр Марков.



Как он сообщил «Столице на Онего», эти сведения он направил в паблик Госавтоинспекции Петрозаводска. Однако, в ответном сообщении ему посоветовали направить данные на официальный сайт ГИБДД.