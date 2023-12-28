У карельских отделений банков ВТБ и «Открытие» будет единый бизнес-лидер

Развитие карельских отделений банков ВТБ и «Открытие» будет курировать единый бизнес-лидер.

Управляющий ВТБ в республике Ася Дурягина назначена единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие», пишет РБК.



Она курирует дальнейшее объединение отделений и отвечает за рост финансовых показателей, развитие сети и увеличение клиентской базы.

Объединение розничной клиентской базы началось в четвертом квартале уходящего года с перевода на обслуживание в ВТБ клиентов «Открытия» с кредитными продуктами. Для клиентов среднего и малого бизнеса запущена единая бизнес-платформа.

«При интеграции мы стремимся сохранить высокие стандарты обслуживания, обеспечить непрерывную работу цифровых сервисов и доступность финансовых услуг. Позитивный эффект от объединения клиенты уже почувствовали: пользователи обоих банков могут снимать и вносить деньги в любых банкоматах ВТБ, «Открытия» и РНКБ без комиссии. Ася Дурягина обладает значительным опытом успешной интеграции банков в структуру ВТБ, что позволит продуктивно и эффективно реализовать задачу по объединению банковских команд и переводу клиентов под единый бренд», − заявил руководитель департамента администрирования сети, вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«Экономика Карелии развивается по нескольким направлениям, которые благоприятны для инвесторов и интересны для населения. Арктические районы богаты уникальными природными объектами, а действие особого экономического режима способствует развитию туризма и отдыха. В регионе развиваются сельское хозяйство и пищевая промышленность, в частности — рыбные фермы. Объединение банков предоставит действующим клиентам обоих банков доступ к расширенной линейке продуктов и сервисов, которые поспособствуют расширению инвестиционных возможностей для бизнеса», − отметила сама Дурягина.

Она окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает более 20 лет. В группу ВТБ перешла в 2010 году.