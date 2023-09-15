У москвички, которую в Карелии укусила змея, возникли осложнения

Женщину с осложнениями после укуса змеи спасли в «Склифе».

Женщина с осложнениями после укуса змеи была спасена специалистами из больницы «Склифосовский». Об этом собщили в паблике центрального административного округа (ЦАО) Москвы.

Научно-исследовательский институт скорой помощи успешно спас пациентку, у которой возникли осложнениями после укуса змеи.

Женщина отдыхала в Карелии, где на нее напала рептилия, рассказывают в паблике. Местные врачи оказали ей первую помощь. Однако после возвращения домой женщина почувствовала себя плохо, и ее доставили в «Склиф».

В медицинском учреждении функционирует единственный в Москве токсикологический центр. Врачи «Склифа» владеют знаниями, которые помогли справиться с возникшими у пациентки осложнениями после укуса змеи.

В частности, для восстановления пациентов в больнице применяют дезинтоксикационную терапию, физиотерапию, магнитотерапию и барокамеры.