У жителей Карелии изъяли 15 единиц огнестрельного оружия

За прошлую неделю жители республшики добровольно сдали 11 единиц оружия.

Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении.

Добровольно жители Карелии сдали 11 единиц огнестрельного оружия и 45 патронов, а 15 единиц оружия росгвардейцы изъяли.

По итогам проверки сотрудники составили 7 протоколов об административных правонарушениях.