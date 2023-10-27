У жителей Карелии изъяли 15 единиц огнестрельного оружия

За прошлую неделю жители республшики добровольно сдали 11 единиц оружия.
Вместе с полицией республики сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели 80 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у жителей, сообщили в управлении.
Добровольно жители Карелии сдали 11 единиц огнестрельного оружия и 45 патронов, а 15 единиц оружия росгвардейцы изъяли.
По итогам проверки сотрудники составили 7 протоколов об административных правонарушениях.
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