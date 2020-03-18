Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

В центре Петрозаводска бытовой конфликт обернулся трагедией для жителя Азербайджана.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, сегодня днем, около 13.00, во дворе частной застройки на улице Правды, у дома №44, мужчина убил из охотничьего ружья своего соседа - гражданина Азербайджана. Убийство произошло на бытовой почве.

По словам источника в правоохранительных органах подозреваемый в убийстве пока не задержан.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как в 13.07 на пересечении ул.Правды и улицы Варламова со стороны дома №44 по улице Правды появился мужчина и убежал в сторону озера.

Также на видеозаписи заметно, как один из водителей внедорожника остановился, услышав выстрелы.

В кадре видно, как водитель обошел свою машину вокруг и внимательно рассматривал дверь.

Возможно, шальная пуля попала в корпус автомобиля, так как автомобилист никуда не уехал с места происшествия, а стал ждать сотрудников ГИБДД и МВД.

На месте работает "скорая", сотрудники полиции, следственных органов и ГИБДД.