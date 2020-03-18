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Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Новости. Криминал
14:59, 18 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В центре Петрозаводска бытовой конфликт обернулся трагедией для жителя Азербайджана.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, сегодня днем, около 13.00, во дворе частной застройки на улице Правды, у дома №44, мужчина убил из охотничьего ружья своего соседа - гражданина Азербайджана. Убийство произошло на бытовой почве.

По словам источника в правоохранительных органах подозреваемый в убийстве пока не задержан.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как в 13.07 на пересечении ул.Правды и улицы Варламова со стороны дома №44 по улице Правды появился мужчина и убежал в сторону озера.

Также на видеозаписи заметно, как один из водителей внедорожника остановился, услышав выстрелы.

В кадре видно, как водитель обошел свою машину вокруг и внимательно рассматривал дверь.

Возможно, шальная пуля попала в корпус автомобиля, так как автомобилист никуда не уехал с места происшествия, а стал ждать сотрудников ГИБДД и МВД.

На месте работает "скорая", сотрудники полиции, следственных органов и ГИБДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2020-03-18 16:28:37
Развели приставы и буряты Чикаго , а Гены , Иры , Саши , Виталики Детройт .
Zim
2020-03-18 16:26:00
А это не Евгений Николаевич Яблоков на фото?
Ткачев
2020-03-18 15:30:06
Разошлись в интерпретациях одной из сур Корана.
какой-то-парень
2020-03-18 16:20:09
Ткачев, очень смешно! Твоего бы близкого человека застрелили.
Ткачев
2020-03-18 16:34:12
какой-то-парень, Да, оказалось дело не в этом. И еще, - мои близкие адекватные, не доводят до вот этого всего.
zanoza
2020-03-18 15:10:27
Вендетта, не иначе!
новый
2020-03-18 15:06:43
Помидорами не отделаются...
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