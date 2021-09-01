Учащиеся Карелии получат по 3 тысячи рублей на посещение культурных мероприятий

В республике стартовал всероссийский проект «Пушкинская карта», в рамках которого учащиеся от 14 до 22 лет получат в общей сложности до 8 тысяч рублей на посещение культурных мероприятий, сообщили в правительстве Карелии.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» начала действовать в России с 1 сентября. Благодаря ей школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получат деньги, которые могут потратить на посещение культурных мероприятий. Средства с карты учащиеся смогут тратить только для посещения культурных мероприятий в организациях, присоединившихся к программе.

В Карелии к проекту присоединились Национальный музей, Музей изобразительных искусств, музей-заповедник «Кижи», Музыкальный театр, Театр кукол, Национальный театр, Карельская филармония, ансамбль «Кантеле», Центр народного творчества и культурных инициатив, Районный Дом культуры Беломорска, Центр культурного развития «Среда» в Костомукше, Олонецкий национальный музей.

До конца 2021 года учащиеся от 14 до 22 лет получат карты «Мир» с балансом в 3 тысячи рублей, а в последующие два года на карты начислят еще по 5 тысяч рублей. Заказать карту можно через портал «Госуслуги» или через мобильное приложение партнера программы «Почта Банка», а затем установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Билеты приобретаются в приложении, на сайте или в кассе музея.