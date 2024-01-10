Участились случаи выхода волков в Пудожском районе Карелии

Над добычей хищников работают государственные охотинспекторы и охотники.
Участились случаи выхода волков в населенные пункты Пудожского района, сообщили в официальном паблике района.
Над добычей хищников вблизи деревень и поселков, откуда поступают сигналы, работают государственные охотинспекторы и охотники.
В 2023 году на территории района было добыто 8 волков, а в текущем году — 2 хищника.
Как отметили в источнике, нередко диких животных провоцируют на посещение человеческого жилья домашние животные, содержащиеся вне помещений.
«Пожалуйста, не оставляйте домашних животных и скот вне помещений. Домашние животные для их же безопасности должны находиться в огороженных запираемых помещениях, вольерах», — предупредили в сообществе.
Сообщить о выходе зверя в населенный пункт можно госинспектору охотничьего надзора по Пудожскому району Дмитрию Юрьевичу Сыроежину по номеру телефона: + 7 931 702 9420, или по телефону Минприроды Карелии +7 921 222 0525.
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