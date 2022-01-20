Участки трассы «Кола» в соседнем с Карелией регионе перекрыты для движения грузовиков

На участках трассы Р-21 «Кола» в Мурманской области из-за неблагоприятных метеоусловий введены временные ограничения, которые касаются движения грузовых машин.

В связи с неудовлетворительными метеорологическими условиями на участке с 1298 по 1380 км. автодороги Р-21 «Кола» с 8.30 временно запрещено движение грузовых транспортных средств. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Кола».

Сообщается, что на трассе образовалась плохая видимость из-за снега и сильного ветра. Ограничение введено для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда.

Возможный объездной маршрут: Мурманск — Верхнетуломский — Приречный — Никель.

Ранее в связи со сложными метеоусловиями закрыто движение транспорта по участку с 1408 по 1510 км.