Участник спецоперации из Петрозаводска награжден Орденом Мужества посмертно

Петрозаводчанин Виктор Изотов погиб на Донбассе в ходе специальной военной операции.

О награждении жителя Петрозаводска Виктор Изотова посмертно сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Жизнь нашего земляка из Петрозаводска прервалась на Донбассе. Указом Президента Российской Федерации герою был присвоен Орден Мужества. Высокую награду вручим родным. Искренне соболезную близким и друзьям Виктора. Карелия скорбит вместе с вами», — пишет Парфенчиков.