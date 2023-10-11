Участок земли, принадлежащий многодетному отцу, собираются выставить на торги

В Сегеже рассмотрели иск судебного пристава-исполнителя.

Сегежский городской суд Карелии рассмотрел иск судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на земельный участок в счет погашения долга, сообщили в пресс-службе инстанции 12 октября.

В рамках исполнительного производства обнаружили, что у должника не было требуемой суммы. Вместе с тем, ответчик имел в собственности участок земли с нежилым помещением, на средства от сдачи в аренду которого мужчина содержал четырех несовершеннолетних детей.

Требования должник не признал и пояснил, что владеет также транспортными средствами, на которые хотел бы обратить взыскание. Он отметил, что готов внести еще 100 тысяч рублей.

Суд пришел к выводу о том, что указанное имущество не относится к имуществу, на которое может быть обращено взыскание, и поскольку действенных мер к полному возмещению задолженности ответчик не предпринял, следует обратить взыскание на земельный участок.

Суд отметил, что мужчина может погасить задолженность в полном размере до выставления участка на торги.