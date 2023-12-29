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Ученые создали онлайн-карту топонимов Карелии

Новости. Общество
11:30, 02 Января 2024
фото: © КарНЦ РАН

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Сотрудники КарНЦ РАН создали онлайн-карту топонимов Карелии и соседних регионов.

Карельские ученые разработали топонимический ресурс, аналогов которому нет в России. На сайте «ТопКар» собрано более 50 тысяч географических названий нашей республики и соседних регионов.

Каждое наименование имеет привязку к местоположению — региону, району и поселению, для части указаны точные координаты.

«Портал полезен всем, кто интересуется географией и историей Карелии, отдельного населенного пункта или семьи, а также специалистам в разных областях», — сообщается на сайте КарНЦ РАН. 

Сотрудники Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КарНЦ РАН и Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН завершают работу над сайтом «ТопКар — Топонимия Карелии».

Он представляет собой открытый геоинформационный ресурс, на котором отмечено более 50 тысяч наименований населенных пунктов и природных объектов, многих из которых уже нет или никогда не было на современных картах. Благодаря кропотливой многолетней работе ученых, в ИЯЛИ собран огромный массив данных о названиях как крупных объектов, так и микротопонимов.

«Раньше у местных жителей было названо все: каждая тропинка, мыс, островок, сенокос и даже дом. Поэтому вокруг одной деревни может быть до 400 названий! Кроме того, некоторые озера или реки, например, на Севере, официально остаются безымянными, хотя на самом деле многие из них, конечно, имели названия. Они были собраны в результате многочисленных топонимических экспедиций и отложились в нашей научной картотеке, которая легла в основу ресурса. Также в него вошли материалы из фонограммархива и научного архива КарНЦ РАН», — рассказала руководитель исследования, научный сотрудник ИЯЛИ КарНЦ РАН Екатерина Захарова.

Так, сегодня государственный каталог географических названий в РК включает в себя 16 тысяч наименований географических объектов, в их числе — всего около 800 населенных пунктов. Поэтому у многих топонимов «ТопКара» двойная административная привязка: современная и по принципу деления 1926 года — именно этот список населенных мест считается наиболее полным по территории Карелии, в нем более 2,5 тысячи названий.

Еще одна проблема госкаталога — многочисленные ошибки в написании названий. По данным ученых, число некорректных наименований в нем может составлять до 30 процентов.

При этом каталог является официальным источником для использования, например, при изготовлении и установке дорожных указателей. В «ТопКаре» встречающимся ошибочным вариантам посвящен специальный раздел. Новый ресурс позволит уточнить написание названия, проверенное экспертами-лингвистами. 

«В топонимах отражается ландшафт, растительный мир, хозяйственная деятельность и очень часто имя человека. По ним можно определять, какой народ здесь когда-то проживал, чем занимались жители, что ловили, что собирали или выращивали, какие имена и прозвища давали друг другу. Это открывает возможности для междисциплинарных исследований. Например, если название озера говорит, что в нем водилась рыба определенного вида, произрастало какое-то растение или озеро имело определенную форму, а сейчас ситуация изменилась, то это повод выяснить, что там произошло», — пояснила специалист.

Портал создан в рамках научного проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда. Весь проект реализован силами небольшого коллектива ученых: топонимистами Екатериной Захаровой и Анастасией Конгоевой, фольклористом Марией Кундозеровой и программистом Андреем Крижановским.

Помимо создания ресурса, проект включал в себя проведение дополнительных исследований. Так, например, в журнале «Вестник угроведения» опубликована научная статья, посвященная тому, как карельские предания объясняют происхождение тех или иных названий.

В результате проведенного историко-лингвистического анализа ученые доказали, что название залива Княжая губа в Мурманской области, от которого получило свое наименование село Княжая Губа, произошло не от описываемых в народных преданиях князей, боровшихся со шведами, как полагали местные краеведы, а от саамского слова ńieş̌ş̌e — «ил, грязь».

Таким образом, заключили в КарНЦ РАН, впереди у ученых — масштабная работа по разным направлениям. Не исключено, что к ней будут привлекаться и волонтеры: особенно ценна информация жителей районов, которые могут поделиться или уточнить сведения о местоположении того или иного микротопонима на карте. Большая презентация портала «ТопКар» с участием его создателей запланирована на первый квартал 2024 года.

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