Училище олимпийского резерва в Карелии возьмет шефство над детдомом

С детьми будут бесплатно заниматься спортом и приглашать на хоккейные матчи, сообщили в государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Руководитель государственного училища олимпийского резерва Александр Воронов посетил образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кондопоге и пообщался с заместителем директора Еленой Ковнер.

В рамках встречи обсуждались вопросы помощи, которую может оказать детскому дому недавно появившееся федеральное учреждение.

"Мы готовы взять шефство над кондопожским детским домом в части, касающейся спорта и здорового образа жизни, помочь с занятиями и, по возможности, со спортивным оборудованием. Предложим ребятам посещать тренажерный, гимнастический, игровой залы, ледовую арену, организуем занятия детей с инструкторами по разным видам спорта в рамках деятельности спортивного клуба. И, разумеется, будем рады видеть детей и их сопровождающих на хоккейных матчах нашей команды", – отметил Воронов.



Предложения о взаимодействии в ближайшее время будут оформлены в двухстороннее соглашение.