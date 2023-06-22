УФСБ Карелии возбудило дело о финансировании террористической организации (ВИДЕО)

В УФСБ Карелии возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Сотрудники УФСБ РФ по Карелии пресекли деятельность иностранца, разделяющего идеологию международной
террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).
Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Сотрудники госбезопасности установили, что иностранец, житель одного из регионов нашей страны, собирал деньги у людей, стремящихся профинансировать терроризм.
После иностранный гражданин полученные средства намеревался перевести по реквизитам самой террористической организации.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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