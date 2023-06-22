УФСБ Карелии возбудило дело о финансировании террористической организации (ВИДЕО)

В УФСБ Карелии возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в финансировании запрещенной на территории РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Сотрудники УФСБ РФ по Карелии пресекли деятельность иностранца, разделяющего идеологию международной

террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).



Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства. Сотрудники госбезопасности установили, что иностранец, житель одного из регионов нашей страны, собирал деньги у людей, стремящихся профинансировать терроризм.



После иностранный гражданин полученные средства намеревался перевести по реквизитам самой террористической организации.



Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.