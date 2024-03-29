Улицы в центре и других районах Петрозаводска остались без электричества

Без политики

Джаз рождается в душе, живет там, он не подвластен нотам и классическим музыкальным канонам, он во власти ритма и импровизации. Джазовая музыка сильна настоящим моментом, и момент этот зависит от музыканта: захочет-будет светлый добрый мир, наполненный любовью, а захочет-он в одночасье рухнет. Вот что такое джаз!