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Улицы в центре и других районах Петрозаводска остались без электричества

Новости. Происшествия
18:42, 02 Апреля 2024
фото: © Stanchev / Istockphoto

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Вечером отключение электроэнергии произошло сразу на нескольких улицах карельской столицы.

В ЕДДС Петрозаводска сообщили об отключении электроэнергии на нескольких улицах Петрозаводска сегодня, 2 апреля.

Без света в 17.00 остались улицы Анохина, Бесовецкая, набережная Варкауса, площадь Гагарина, улица Зайцева, набережная Закаменская, улицы Красная, Красноармейская, Краснофлотская, проспект Ленина, улицы Ленинградская, Московская, Мурманская, проспект Октябрьский, переулок Широкий, улица Шотмана.

Причиной отключения оказалось повреждение на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», в настоящий момент его устраняют.

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