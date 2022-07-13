Умер легендарный российский футболист и тренер

Бывший главный тренер сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю „Спартака“ как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек, его голы за красно-белых, знаменитый „пионеротряд“ 1996 года и фирменная улыбка навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», — говорится в заявлении пресс-службы, которое цитирует ТАСС.



О причинах смерти не сообщается.