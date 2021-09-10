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Умер заслуженный журналист Карелии

Новости. Общество
07:15, 14 Сентября 2021
фото: Ирины Ларионовой

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Ушел из жизни редактор газет «Северный курьер» и «Карелия» Алексей Осипов. Ему было 78 лет.

В память об Алексее Осипове газета «Лицей» опубликовала некролог от заслуженного журналиста России и Карелии Юрия Шлейкина. По его мнению, Алексей Осипов — знаковое и яркое имя в общественной жизни республики. В 1970-х — 1980-х он был редактором знаменитого «Комсомольца», из шинели которого вышли многие известные работники карельских СМИ. На закате советской эпохи он редактировал главную официальную газету республики «Ленинская правда» (ее тираж достигал 130 тысяч экземпляров!), а затем с коллегами дал ей второе рождение под названием «Северный курьер».

Потом, спустя годы, он возглавил коллектив республиканской газеты «Карелия», и вновь, уже в новую эпоху, его жизнь стала привычно-традиционной: редакционные планерки и летучки, формирование номеров, редактирование текстов и чтение полос завтрашней газеты, встречи с коллегами и внештатными авторами.

Удивительна его судьба. Есть известный термин «человек, сделавший себя сам». И это определение в полной мере относится к Алексею Ивановичу. Его родители из беднейших крестьянских семей. У отца четыре класса образования, а мать даже в школу не ходила, осталась неграмотной. А их сын окончил философский факультет Московского государственного университета, стал кандидатом философских наук, прекрасным журналистом и редактором главных газет Карелии. Но своеобразной вершиной его журналистской карьеры можно считать тот факт, что в ходе работы последнего в истории Советского Союза 28-го съезда КПСС летом 1990 года А.И. Осипова выбрали редактором съездовской газеты «13-й микрофон», выходившей тиражом 5 тысяч экземпляров. В его подчинении оказались тогда самые знаменитые звезды отечественных СМИ – Егор Яковлев, Юрий Черниченко, Эдуард Сагалаев, Отто Лацис и другие журналисты-делегаты.

По словам Шлейкина, Алексей Осипов всегда оставался самим собой – острым, задиристым на перо и на слово, энергичным, работящим, требовательным, любящим общение, юмор, улыбку.

Были у него и минуты славы, радости, гордости, когда бывал в Кремле на двух съездах комсомола и на том же последнем съезде КПСС, когда защитил диссертацию в Москве, когда вышла книга «Прошлое-настоящее», когда родились его дочери, а спустя годы появились внуки, когда доставал и читал новые книги.

Были и горькие минуты, когда в новые времена газетами пытались командовать люди с толстыми кошельками. Один из таких эпизодов закончился сердечным приступом и больницей.

Последние годы Алексей Иванович вел, как он говорил, частную жизнь. Читал (библиотека у него гигантская), общался с родными, вспоминал друзей. Боялся потерять любимую жену, но в мае этого года ее не стало…

Все, кто знал Алексея Ивановича Осипова, кто работал, дружил, общался с ним, будут помнить этого человека, оставившего яркий след в журналистике Карелии и в наших сердцах.

Прощание с известным журналистом состоится 16 сентября с 11 до 12 часов в траурном зале №1 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.

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