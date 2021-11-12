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15.11.2021 10:00

Умерла народная актриса Нина Ургант

Новости. Общество
16:01, 03 Декабря 2021
фото: кадр из фильма «Белорусский вокзал», Мосфильм

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет.

Как сообщает «Московский комсомолец», в последнее время актриса тяжело болела. Ее смерть подтвердили в Александринском театре.

Нина Николаевна Ургант с 1964 года была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, играла главные роли. Затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В кино известна по ролям в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». А всесоюзную славу ей принесла роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал".

В июле 2014 года в одном из интервью он призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Ее сыном является известный актер Андрей Ургант, а внуком — актер и телеведущий Иван Ургант.

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Комментарии

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кир
2021-12-03 18:52:40
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.©
Саныч
2021-12-03 17:40:06
Очень жаль.
Полезный
2021-12-03 16:10:06
В стране каждый день трудящиеся умирают
Гость
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