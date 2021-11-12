Умерла народная актриса Нина Ургант

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет.

Как сообщает «Московский комсомолец», в последнее время актриса тяжело болела. Ее смерть подтвердили в Александринском театре.

Нина Николаевна Ургант с 1964 года была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, играла главные роли. Затем работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

В кино известна по ролям в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой». А всесоюзную славу ей принесла роль медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал".

В июле 2014 года в одном из интервью он призналась, что страдает болезнью Паркинсона.

Ее сыном является известный актер Андрей Ургант, а внуком — актер и телеведущий Иван Ургант.