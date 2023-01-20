Уникальное явление: Петрозаводск заиндевел от январского тумана (ФОТО и ВИДЕО)

Фотограф Илья Тимин запечатлел с высоты птичьего полета заиндевевший Петрозаводск.

На своей странице в соцсети фотограф Карелии Илья Тимин опубликовал фото и видео заиндевевшего города.

«Петрозаводск. Туман и белый иней. 22 января 2023 г. Уникальное явление. Легкий ветер принес на город влажность с незамёрзшего Онежского озера. Влага выпала инеем на холодные поверхности — деревья и дома», — написал в комментарии Илья.