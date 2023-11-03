Уникальную заонежскую икону покажут посетителям музея «Кижи»

Икона «Архангел Гавриил» из фондов Медвежьегорского районного музея будет экспонироваться на выставке музея «Кижи» — «Дыхание кисти».

Как сообщили в районном музее, икона написана заонежскими иконописцами Абрамовыми из деревни Космозеро для иконостаса часовни Тихвинской иконы Божьей Матери деревни Терехово.



Согласно датировке Медвежьегорского музея, она создана в XIX веке. Сейчас «Архангел Гавриил» хранится в коллекции икон Северной школы письма в музейном фонде. Коллекцию составляют более 200 икон, привезенных из Заонежья, Выгореции и Сегозерья.



На днях «Архангел Гавриил» привезли в Петрозаводск, чтобы занять свое место на мемориальной выставке «Дыхание кисти», посвященной династии заонежских иконописцев Абрамовых.



Выставка открыта до 31 января по адресу: площади Кирова, 10-А.



