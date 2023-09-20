Уполномоченный по правам ребенка в Карелии: «У нас дети учат говорить других детей»

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев высказался о нехватке логопедов.

В карельском парламенте, где сегодня, 21 сентября, с докладом выступил Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев, депутаты обратили внимание на острую нехватку в регионе логопедов и других специалистов-дефектологов. По словам Эмилии Слабуновой, в республике почти не осталось муниципальных психолого-медико-социальных центров, и с такими детьми в районах некому заниматься. «Какие вы видите шаги, чтобы решить эту проблему?», – спросила депутат у детского омбудсмена. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Скажу честно: у нас не хватает логопедов! – согласился Сараев, но нашел этому неожиданное объяснение: «У нас дети учат говорить других детей. Мы дожили до того, что у нас родители с детьми не разговаривают. У нас сегодня ребенок в одном из субъектов Северо-Запада ослеп в 4 года от усталости глазного нерва: количество экранного времени в день зашкаливало. Сегодня родители с малых месяцев дают детям в руки экраны, а потом в подростковом возрасте еще и наушники в уши. И глохнут!».

Как детский омбудсмен отчитался о своей работе перед депутатами, читайте в «МК в Карелии».