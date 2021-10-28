Управление Федеральной службы судебных приставов Карелии временно приостанавливает личный прием граждан

В предпраздничные дни приставы приостанавливают личный прием, в том числе по предварительной записи, сообщили в УФССП Карелии.

В соответствии с Указом президента о нерабочих днях в Службе судебных приставов Карелии с 1 по 3 ноября будет ограничено посещение гражданами ведомства и приостановлен личный, в том числе по предварительной записи.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону ФССП - 8 8142 730400, обращения можно передать в Службу судебных приставов через специальные переносные ящики для приема бумажной корреспонденции.

Прием обращений граждан по безотлагательным вопросам будет обеспечен по номеру телефона дежурной части УФССП России по Республике Карелия 8814-2 782700.