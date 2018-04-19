Управление по сбыту тепловой энергии информирует об изменении сроков доставки квитанций

Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" объяснило сдвиги сроков доставки квитанций за тепло.

Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" уточняет, что квитанции за тепловую энергию и горячую воду за март 2018 года будут доставлены всем потребителям Петрозаводска до 24 апреля 2018 года включительно.

Смещение сроков доставки произошло в связи с внедрением новой платформы по расчету платы.

В случае возникновения вопросов по начислениям потребители могут обращаться в отдел по работе с населением: 71-39-33, 71-39-56, kvit@karelia.tgc1.ru, ул. Красная, д. 10 (5 этаж), с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (без перерыва на обед).

Компания проносит извинения за доставленные неудобства.