Управление труда Карелии заметило рост средней зарплаты, предлагаемой претендентам на вакансии

Средняя зарплата на вакансиях, которые имеются на предприятиях Карелии, в начале 2022 года достигла 33 тыс. рублей.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления Елена Фролова.

«Хочу сказать, что зарплата поднимается по сравнению с прошлым годом. В прошлом году в базе вакансий, в среднем, работодатели предлагали 28 тыс. рублей. Но это „средняя температура по больнице“. Есть вакансии чуть выше МРОТ, а есть — более 150 тыс. рублей. Например, это медицинские кадры — более 100 тыс., это всевозможные машинисты специальных машин», — пояснила Фролова.