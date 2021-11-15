Управляющие компании Петрозаводска в одиночку не справятся со снегопадами, заявили в правительстве

Власти Карелии призвали администрацию Петрозаводска и управляющие компании помогать друг другу техникой и людскими ресурсами во время снегопадов.

Об этом сообщил на совещании правительства председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Если снег будет выпадать — это прошлый год нам показал — единовременно во всей республике, то, безусловно, в одиночку ни одна управляющая компания и город не справится. Поэтому лозунг один — оказание помощи друг другу, взаимодействие с городом и взаимодействие управляющих компаний», — сказал Темнышев.