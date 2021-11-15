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Управляющие компании Петрозаводска в одиночку не справятся со снегопадами, заявили в правительстве

Новости. Общество
13:05, 20 Ноября 2021
фото: мэрия Петрозаводска

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Власти Карелии призвали администрацию Петрозаводска и управляющие компании помогать друг другу техникой и людскими ресурсами во время снегопадов.

Об этом сообщил на совещании правительства председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

«Если снег будет выпадать — это прошлый год нам показал — единовременно во всей республике, то, безусловно, в одиночку ни одна управляющая компания и город не справится. Поэтому лозунг один — оказание помощи друг другу, взаимодействие с городом и взаимодействие управляющих компаний», — сказал Темнышев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-20 13:29:51
Думаю управляющие компании сами решат как убирать снег.
А вот почему жители Сайнаволока уже какой год сами нанимают технику и за свои деньги чистят городские дороги - улицу которой даже присвоено наименование "Сунская" во всю ее длину и частично Судостроительную.
Почему техника которая убирает снег с городских дорог доезжает только до д.20 по ул. Судостроительной - а дальше не едет.
Типа дальше люди не живут.
В том году в Петрозаводской мэрии ответили, что денег на убору всех улиц не хватает и лимит снега уже в данном месяце убран и вывезен.
Как так ????
Generalus87
2021-11-20 13:20:35
Дружба дружбой, а табачок врозь
Полезный
2021-11-20 13:09:44
Худилайнена с лопатой
Гость
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