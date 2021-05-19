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Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:15, 20 Мая 2021
фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, в минувшую среду, 19 мая, ураганный ветер сорвал металлические листы с крыши пожарной части № 35. Устранять последствия пришлось личному составу, используя личный инструмент. За работу все активисты-спасатели получили слова благодарности.

 

«Последствия вчерашнего урагана. На фото ПЧ-35 по охране в Олонеце. Спасибо личному составу за быстрое устранение проблем с крышей, особая благодарность Кондратьеву Александру и Лаптику Антону, которые своим личным инструментом и за свой счет устранили аварию», — сообщается в паблике.



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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-20 10:46:26
Где математики ПетрГУ и учОные с Пушкинской? Только диктанты умеете писать, а промоделировать поведение лёгкой кровли в условиях сильного порывистого ветра вы не можете.
Тоже мне учёные, - сказал знающий кот. :)
Гость
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