Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, в минувшую среду, 19 мая, ураганный ветер сорвал металлические листы с крыши пожарной части № 35. Устранять последствия пришлось личному составу, используя личный инструмент. За работу все активисты-спасатели получили слова благодарности.

«Последствия вчерашнего урагана. На фото ПЧ-35 по охране в Олонеце. Спасибо личному составу за быстрое устранение проблем с крышей, особая благодарность Кондратьеву Александру и Лаптику Антону, которые своим личным инструментом и за свой счет устранили аварию», — сообщается в паблике.







