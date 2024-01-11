Ушел из жизни известный карельский тренер по волейболу

Умер воспитавший не одну команду успешных волейболистов республики Виктор Алексеевич Третьяков.

Умер известный карельский тренер по волейболу, воспитавший не одну команду успешных волейболистов Карелии, любимый муж, отец, дедушка и замечательный Человек — Виктор Алексеевич Третьяков. Об этом сообщили в паблике КРОО «Федерация волейбола Республики Карелия».

Как рассказали в группе, желающие могут перевести финансовую помощь на номер тренера по волейболу г. Сегежа Ольге Ивановне Калиничевой по номеру 8 921 626 2760 (Сбербанк).

Все денежные средства будут переданы родным Виктора Алексеевича.





