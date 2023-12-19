Усиленное патрулирование лесов началось в заповеднике «Кивач»

Жителей и гостей Карелии призвали приобретать деревья к празднику на законных основаниях.

Ежегодно в декабре государственные инспекторы по охране территории заповедника приступают к усиленному патрулированию лесов, чтобы пресечь незаконную рубку хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников, сообщили в паблике государственного природного заповедника «Кивач».

Как напомнили в группе, за незаконную рубку новогодних елей, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт незаконно заготовленной древесины предусматривается административная и уголовная ответственность.



При этом нарушитель должен возместить ущерб, нанесенный лесному фонду. Если он составит более 5 тысяч рублей, то наступит уголовная ответственность.



Информацию о том, как на законных основаниях можно приобрести новогоднюю ель, а также заготовить еловые или сосновые лапы, можно найти в группе Минприроды Карелии.



«Убедительно просим всех жителей и гостей республики не совершать правонарушений и приобретать деревья к празднику на законных основаниях!», — написали в сообществе.