Успей проголосовать: в Карелии из 27 объектов, участвующих в конкурсе на благоустройство, победят только 14

Волонтеры призывают жителей Карелии активнее голосовать за комфортную городскую среду - из 27 объектов победителями станут только 14.

Карелия вместе со всей страной продолжает выбирать объекты, которые будут обустроены по проекты «Формирование комфортной городско среды». Познакомиться с ними можно на портале 10.gorodsreda.ru или в чат-боте по ссылке https://t.me/fkgs10_bot.

Несмотря на то, что в голосовании участвуют 27 объектов, победителями станут только 14. Именно на их благоустройство в 2022 году выделят деньги из федерального бюджета.

Организаторы проекта отмечают, чем активнее голосуют горожане, тем больше шансов у любимого парка или сквера попасть в программу. В соцсетях волонтеры разместили информацию, что готовы помочь в голосовании всем желающим.



Если у вас возникли трудности, можно обратиться к добровольным помощникам, и они помогут вам проголосовать на портале 10.gorodsreda.ru.

Кроме того, до 30 мая волонтеры будут работать на улицах города рядом с крупными торговыми центрами.

Важен каждый голос! Помогите вашему любимому парку стать победителем.