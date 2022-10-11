Утраченные иконы были найдены во время восстановления Успенской церкви в Карелии

Специалисты нашли чудом уцелевший иконы из погибшей в огне церкви в Кондопоге.

Гибель в огне Успенской церкви в Кондопоге стала страшным ударом для Карелии — был уничтожен не только высочайший старинный храм, но и уникальный иконостас.

Однако почти сразу встал вопрос о восстановлении церкви. Была найдена площадка для сбора пожертвований, подключился федеральный бюджет, найден подрядчик. Одновременно стали производиться работы по восстановлению иконостаса. К которым, помимо карельских мастеров, подключились московские специалисты из Православного Свято-Тихоновского университета.

И в ходе работы по восстановлению иконостаса мастера начали находить иконы из уничтоженной церкви, которые, как предполагалось, были утрачены навсегда.

Так, одна икона была отвезена на реставрацию — именно так она смогла пережить пожар. Вторую неожиданно нашли в запасах карельского музея — она была увезена в Финляндию в 1940-х годах, а затем возвращена в СССР, но никто не предполагал, что это икона именно из Успенской церкви в Кондопоге.

«В связи с восстановлением Успенской церкви поднялся огромный интерес к северной иконописи. И, повторюсь, мне кажется, что мы стали неким связующим звеном, наш коллектив оказался в нужный момент в нужном месте. Думаю, это долгосрочный проект. Мы надеемся на сотрудничество со всей командой людей, имеющим отношение к восстановлению церкви», — рассказала представитель Православного Свято-Тихоновского университета Лариса Гачева.

Что рассказала о восстановлении Успенской церкви руководитель художественной мастерской факультета церковных художеств Лариса Гачева, читайте статью в «Столице на Онего».