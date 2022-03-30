Увеличение лимита кредита до 6 млн + поддержка от государства

Сумма лимита ипотечного кредита увеличилась с 3 млн. рублей до 6 млн. рублей.
Программа льготной ипотеки пользуется высоким спросом среди заемщиков и одна из мер поддержки населения в вопросе ипотечного кредитования — увеличение суммы кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек.
Специалисты компании Баренц Групп считают, что увеличение лимита кредита в два раза как мера поддержки от государства, поможет купить квартиру большей площади и существенно расширит возможности выбора жилья.
Увеличение лимитов в два раза позволит расширить список объектов, которые можно приобрести по льготным условиям, и поможет увеличить доступность ипотеки.
И еще один очень важным момент, - с увеличением суммы лимита в два раза (до 6 млн. рублей), сумма первого взноса может быть существенно ниже.
В строительной компании Баренц Групп вы можете приобрести квартиру удобной площади в новом жилом районе TALOJARVI город у воды, строительство которого ведется на первой береговой линии Онежского озера: пересечение ул. Зайцева и ул. Заводской.
А также в жилом доме Onegin, который находится в 5 минутах от Онежской набережной: пересечение ул. Ригачина и ул. Державина.
Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе, возможно через ипотечного брокера компании "Баренц Групп".
Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов "Баренц Групп" по телефону 331-331.
Выбрать квартиру и посмотреть планировочные решения можно на сайте barenz.group
* Условия кредитования
Требуемые документы
Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:
*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.
«Приобретение готового жилья»
«Приобретение строящегося жилья»
Страхование
Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.