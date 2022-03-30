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Увеличение лимита кредита до 6 млн + поддержка от государства

Новости. Общество
10:45, 05 Апреля 2022

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Сумма лимита ипотечного кредита увеличилась с 3 млн. рублей до 6 млн. рублей.

Программа льготной ипотеки пользуется высоким спросом среди заемщиков и одна из мер поддержки населения в вопросе ипотечного кредитования — увеличение суммы кредита в рамках льготной ипотеки на покупку новостроек. 

Специалисты компании Баренц Групп считают, что увеличение лимита кредита в два раза как мера поддержки от государства, поможет купить квартиру большей площади и существенно расширит возможности выбора жилья.

Увеличение лимитов в два раза позволит расширить список объектов, которые можно приобрести по льготным условиям, и поможет увеличить доступность ипотеки.

И еще один очень важным момент, - с увеличением суммы лимита в два раза (до 6 млн. рублей), сумма первого взноса может быть существенно ниже.

В строительной компании Баренц Групп вы можете приобрести квартиру удобной площади в новом жилом районе TALOJARVI город у воды, строительство которого ведется на первой береговой линии Онежского озера: пересечение ул. Зайцева и ул. Заводской.

https://go.2gis.com/0s2ci2

А также в жилом доме Onegin, который находится в 5 минутах от Онежской набережной: пересечение ул. Ригачина и ул. Державина.

https://go.2gis.com/gpbwp

Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе, возможно через ипотечного брокера компании "Баренц Групп".

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов "Баренц Групп" по телефону 331-331.

Выбрать квартиру и посмотреть планировочные решения можно на сайте barenz.group

 

* Условия кредитования

  • Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);
  • Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя;
  • В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы
Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

  • Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
  • Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала*.

*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

«Приобретение готового жилья»

«Приобретение строящегося жилья»

Страхование

  • Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
  • Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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