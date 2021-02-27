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Ужас матери: ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

Новости. Происшествия
16:25, 28 Февраля 2021
фото: Паблик "Живой Петрозваодск"
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В соцсети петрозаводчанка рассказала историю, как водитель троллейбуса не заметил ребенка, выходившего из салона, и зажал дверьми.

В паблике "Живой Петрозаводск" горожанка опубликовала историю, которая произошла с ней и ее дочкой 28 февраля днем. Она ищет очевидцев.

"Никогда не думала, что буду писать подобный пост. Ищу очевидцев произошедшего с нами ужаса, потому что просто так я не готова это оставлять! Мы ехали с дочерью в школу 28 февраля в 13.48, выходили на остановке "Университет" (Ленина). Всегда спускаемся вместе за руку. Не знаю, что руководило водителем, но дверь закрылась спустя буквально секунды после открытия! Естественно, мы не успели даже спуститься!

В итоге мою дочь попросту зажало в дверях! И троллейбус продолжал двигаться! Такого ужаса я давно не испытывала! Я бежала и держала за руку ребёнка! Слава Богу, что люди, которые находились в салоне, закричали, и он остановился! Потому что буквально через пару метров я бы бежать не смогла из-за перекрёстка! И она бы упала под колёса!

Конечно, на эмоциях я влетела в салон и кричала! Ну представьте шок матери! Мозг в тот момент отключился, и я даже не запомнила фамилию водителя! Конечно же, в воскресенье троллейбусное управление не работает, и дозвониться я не смогла! Водитель женщина лет 50-60 сказала, что она не видела. Как так? Не видела, что люди выходят из салона? Все намного проще! Она торопилась проехать перекрёсток, пока горит зелёный свет! Слава богу, что моя дочь осталась жива!", - написала петрозаводчанка.

После инцидента петрозаводчанка поехала с дочкой в травмпункт.

Она очень просит очевидцев, кто видел и слышал, что происходило с ними, откликнуться.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-28 16:38:52
Истеричка. Следить на до за своим ребенком, а не фоточки в интернетиках публиковать.
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